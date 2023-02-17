Кински: «Без российских спортсменов очень скучно на любых соревнованиях»

Экс-вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински высказался о возможном возвращении российских команд в Европу.

Кински выразил надежду на то, что в скором времени ситуация наладится, а также подчеркнул, что нашей стране лучше остаться в Европе, а не переходить в Азию.

«Не знаю, как может получиться с УЕФА, я бы дождался результатов переговоров, всё-таки качество футбола в Европе намного выше, чем в Азии.

На мой взгляд, без российских спортсменов очень скучно на любых соревнованиях, не хватает конкуренции», — цитирует Кински «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили команды из России от участия во всех международных турнирах. Ранее сообщалось, что 22 или 23 марта национальна сборная нашей страны может провести товарищеский матч против Ирана.