Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кински: «Без российских спортсменов очень скучно на любых соревнованиях»

17 Февраля 2023 • 10:37 Комментировать

Экс-вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински высказался о возможном возвращении российских команд в Европу.

Кински выразил надежду на то, что в скором времени ситуация наладится, а также подчеркнул, что нашей стране лучше остаться в Европе, а не переходить в Азию.

«Не знаю, как может получиться с УЕФА, я бы дождался результатов переговоров, всё-таки качество футбола в Европе намного выше, чем в Азии.

На мой взгляд, без российских спортсменов очень скучно на любых соревнованиях, не хватает конкуренции», — цитирует Кински «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили команды из России от участия во всех международных турнирах. Ранее сообщалось, что 22 или 23 марта национальна сборная нашей страны может провести товарищеский матч против Ирана.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Антонин Кински
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
10:57 · Россия. Премьер-лига
Неценко: «Думаю, что в матче против «Сепахана» будет использован основной состав «Зенита»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Уткин отреагировал на решение «Спартака» продлить Абаскаля
10:37 · Россия. Премьер-лига
Кински: «Без российских спортсменов очень скучно на любых соревнованиях»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Леандро Фернандес: «В «Динамо» выделялись Кураньи и Уилкшир»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Лебеденко: «Новой плеяде журналистов стоит поработать над разнообразием вопросов»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Селин: «Дзюба должен понимать, что ему надо слушать Галактионова и выполнять его требования» эксклюзив
09:54 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» погасил кредит в 2 миллиарда рублей
09:51 · Россия. Премьер-лига
Алип: «Уровень иранского футбола достаточно высок»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о «золотом активе»: «Каждый футболист не может быть Пеле, Марадоной, Месси»
08:41 · Россия. Премьер-лига
Игонин высказался о трансфере Баринова в «Зенит» 1
08:30 · Россия. Премьер-лига
Боков оценил шансы Дзюбы вернуться в сборную России
00:11 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «У нашей сборной выбора нет, с кем играть»
16 Февраля
23:24 · Россия. Премьер-лига
Товарищеский матч «Зенита» и «Сепахана» посмотрят 40 тысяч человек
23:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева: «Игорю очень нравится Англия»
22:58 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» прибыл в Иран
Все новости
Рекомендуем