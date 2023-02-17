Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал перспективы нидерландского атакующего полузащитника московского «Спартака» Куинси Промеса, пропускающего все заграничные сборы «красно-белых» и тренирующегося по индивидуальному графику.

- Мы подразумеваем, что у «Спартака» есть джокер в лице Промеса, который тренировался индивидуально и на которого интересно будет посмотреть весной. Промес наверняка понимает, что покинуть Россию для него значит быть арестованным. Поэтому, я думаю, с его стороны какой-то бузы и недовольства не будет, если он перестанет попадать в основной состав. Да, у него есть заслуги, но он должен осознавать, что если перегнёт палку, то ситуация может измениться не в его пользу.