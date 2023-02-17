Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Кубани» Селин: «Дзюба должен понимать, что ему надо слушать Галактионова и выполнять его требования» эксклюзив

17 Февраля 2023 • 09:57 Комментировать

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил перспективы нападающего Артёма Дзюбы в московском «Локомотиве».

- Я думаю, сейчас первая задача Дзюбы – набрать форму и свои, скажем так, лучшие кондиции. Возможно, на каком-то отрезке он поможет «Локомотиву» и принесёт пользу команде. Он опытный мастеровитый футболист.

Когда рассматривались варианты с «Торпедо» и «Пари НН», было понятно, что это команды, борющиеся за выживание. «Локомотив» сейчас тоже идёт внизу таблицы, но его непривычно там видеть, и здесь больше идёт акцент на том, что это московская команда, которая в последние годы являлась одним из лидеров нашего футбола. Поэтому я думаю, что для Дзюбы это хороший вариант. Будем надеяться, что опыт и мастерство позволит ему забивать важные голы за «Локомотив».

Придётся ли Галактионову перестраивать игру команды? Я не знаю, кто будет основным нападающим в «Локомотиве», на кого будет делаться ставка. Здесь определяющей будет роль тренера – как он будет использовать Дзюбу на поле и адаптировать его. Посмотрим, справится Галактионов или нет.

Какие будут с ним взаимоотношения у Дзюбы? Зависит от того, как они наладят между собой коммуникацию внутри команды. То есть футболист должен понимать, что ему надо слушать тренера и выполнять его требования. А тренер должен показать свои умения и авторитет, чтобы игрок его уважал и понимал, что от него хотят.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Чемпионат России РПЛ Алексей Селин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
10:57 · Россия. Премьер-лига
Неценко: «Думаю, что в матче против «Сепахана» будет использован основной состав «Зенита»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Уткин отреагировал на решение «Спартака» продлить Абаскаля
10:37 · Россия. Премьер-лига
Кински: «Без российских спортсменов очень скучно на любых соревнованиях»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Леандро Фернандес: «В «Динамо» выделялись Кураньи и Уилкшир»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Лебеденко: «Новой плеяде журналистов стоит поработать над разнообразием вопросов»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Селин: «Дзюба должен понимать, что ему надо слушать Галактионова и выполнять его требования» эксклюзив
09:54 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» погасил кредит в 2 миллиарда рублей
09:51 · Россия. Премьер-лига
Алип: «Уровень иранского футбола достаточно высок»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о «золотом активе»: «Каждый футболист не может быть Пеле, Марадоной, Месси»
08:41 · Россия. Премьер-лига
Игонин высказался о трансфере Баринова в «Зенит» 1
08:30 · Россия. Премьер-лига
Боков оценил шансы Дзюбы вернуться в сборную России
00:11 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «У нашей сборной выбора нет, с кем играть»
16 Февраля
23:24 · Россия. Премьер-лига
Товарищеский матч «Зенита» и «Сепахана» посмотрят 40 тысяч человек
23:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева: «Игорю очень нравится Англия»
22:58 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» прибыл в Иран
Все новости
Рекомендуем