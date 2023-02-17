Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил перспективы нападающего Артёма Дзюбы в московском «Локомотиве».

- Я думаю, сейчас первая задача Дзюбы – набрать форму и свои, скажем так, лучшие кондиции. Возможно, на каком-то отрезке он поможет «Локомотиву» и принесёт пользу команде. Он опытный мастеровитый футболист.

Когда рассматривались варианты с «Торпедо» и «Пари НН», было понятно, что это команды, борющиеся за выживание. «Локомотив» сейчас тоже идёт внизу таблицы, но его непривычно там видеть, и здесь больше идёт акцент на том, что это московская команда, которая в последние годы являлась одним из лидеров нашего футбола. Поэтому я думаю, что для Дзюбы это хороший вариант. Будем надеяться, что опыт и мастерство позволит ему забивать важные голы за «Локомотив».

Придётся ли Галактионову перестраивать игру команды? Я не знаю, кто будет основным нападающим в «Локомотиве», на кого будет делаться ставка. Здесь определяющей будет роль тренера – как он будет использовать Дзюбу на поле и адаптировать его. Посмотрим, справится Галактионов или нет.

Какие будут с ним взаимоотношения у Дзюбы? Зависит от того, как они наладят между собой коммуникацию внутри команды. То есть футболист должен понимать, что ему надо слушать тренера и выполнять его требования. А тренер должен показать свои умения и авторитет, чтобы игрок его уважал и понимал, что от него хотят.