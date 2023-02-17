«Локомотив» погасил кредит в 2 миллиарда рублей

Московский «Локомотив» полностью погасил кредит в два миллиарда рублей, который был взят у банка ВТБ летом 2021 года. Об этом стало известно журналистам «Спорт-экспресса».

Стоит отметить, что ВТБ с 2008 года является генеральным спонсором другого столичного клуба – «Динамо».

«Локомотив» провально провел первую половину сезона Российской премьер-лиги. После 17 туров «железнодорожники» набрали всего 13 баллов и располагаются в зоне переходных матчей. Розыгрыш чемпионата России возобновится в начале марта.

Ближайший официальный матч «Локо» сыграет против «Спартака» в Фонбет Кубке России. Встреча состоится 22 февраля.