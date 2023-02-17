Игонин высказался о трансфере Баринова в «Зенит»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался насчет возможного перехода хавбека московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в стан «сине-бело-голубых». Дмитрия рассматривают в качестве замены Далеру Кузяеву.

«Наверное, по каким-то характеристикам они схожи. В какой-то части Баринов сможет заменить Кузяева. Но заменит ли полноценно - сложно сказать. Не надо забывать, что коллектив - это не только игровые качества», - передает слова Игонина Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 Баринов принял участие в 20 поединках «Локомотива», в которых забил один мяч и сделал один ассист. Контракт 26-летнего полузащитника с москвичами рассчитан до лета 2024 года. Его трансферный ценник – девять миллионов евро.