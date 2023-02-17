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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боков оценил шансы Дзюбы вернуться в сборную России

17 Февраля 2023 • 08:30 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Максим Боков в интервью журналисту Metaratings.ru высказался о шансах нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы вернуться в ряды национальной сборной России.

«Это зависит от Артёма. Мне кажется, любой может играть за сборную. Но сейчас непонятно, в какой Артём форме, поэтому шансов на вызов в сборную у него мало», - поделился своим мнением Боков.

Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана в следующем месяце.

Дзюба недавно подписал контракт с «Локомотивом». Он будет выступать за «железнодорожников» до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Максим Боков
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