Боков оценил шансы Дзюбы вернуться в сборную России

Экс-игрок московского ЦСКА Максим Боков в интервью журналисту Metaratings.ru высказался о шансах нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы вернуться в ряды национальной сборной России.

«Это зависит от Артёма. Мне кажется, любой может играть за сборную. Но сейчас непонятно, в какой Артём форме, поэтому шансов на вызов в сборную у него мало», - поделился своим мнением Боков.

Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана в следующем месяце.

Дзюба недавно подписал контракт с «Локомотивом». Он будет выступать за «железнодорожников» до конца нынешнего сезона.