Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым высказался насчёт отсутствия Куинси Промеса на сборах «красно-белых».

«Когда он работает с командой, это, конечно, другое. Прежде всего, это лучше для тренера. Но он все же работает, пусть и по индивидуальному плану. Тренируется. Когда команда приедет в Россию, он будет уже набирать вместе с командой.

Промес - профессионал. Мне кажется, что он быстро впишется и быстро найдет взаимодействия с командой. Игру он понимает, чемпионат наш он тоже хорошо знает. Физические кондиции, возможно, будут всё-таки другими. Я имею в виду в отличие от других ребят, партнёров по команде. Но я думаю, что ничего страшного в целом нет», - сказал Деменко.