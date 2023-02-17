Бышовец: «У нашей сборной выбора нет, с кем играть»

Советский и российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал контрольный матч сборной России против сборной Ирана, который планируется организовать в Иране 22-23 марта.

«У нашей сборной и выбора нет, с кем играть. Поэтому лучше использовать все возможности, чтобы сохранить нашу национальную команду и внимание к ней со стороны зрителей. Пусть это будет и товарищеский матч против сборной Ирана, но как говорит народная мудрость: «Под лежачий камень вода не течет», - цитирует Бышовца Metaratings.

Сборная Ирана участвовала на чемпионате мира в Катаре, заняв на турнире третье место в группе В, оставив позади сборную Уэльса.