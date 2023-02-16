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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Товарищеский матч «Зенита» и «Сепахана» посмотрят 40 тысяч человек

16 Февраля 2023 • 23:24 Комментировать
Сепахан
...
Зенит
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Через 14 ч. 42 мин.

Несколько десятков тысяч человек станут зрителями завтрашнего товарищеского матча «Сепахана» и петербургского «Зенита». Как сообщает «Чемпионат», на игру реализовано уже 40 тыс. билетов. Помимо этого, игру посмотрят 100 болельщиков, которые специально прилетели на игру из России.

Напомним, что контрольный матч стартует завтра в 15:00 по московскому времени, место – арена «Накш-э-джахан», город Исфахан, Иран. Отмечается, что максимальная вместимость стадиона – 75 тыс. человек.

Напомним, что первый официальный матч в 2023 году «Зенит» проведёт в четвертьфинале Кубка России против «Волги» в Ульяновске. Игра состоится 25 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сепахан
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