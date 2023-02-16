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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» прибыл в Иран

16 Февраля 2023 • 22:58 Комментировать
Сепахан
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Зенит
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Через 15 ч. 49 мин.

Петербургский «Зенит» прибыл в Иран, сообщает пресс-служба российской команды. В этой ближневосточной стране, напомним, лидера РПЛ ожидает товарищеский поединок против местного клуба «Сепахан». Он намечен на завтра, команды выйдут на поле в 15:00 по московскому времени.

Ранее клуб опубликовал список игроков, которые отправятся на матч с «Сепаханом».

Первый официальный матч 2023 года «сине-бело-голубые» проведут в четвертьфинале Кубка России, соперником станет ульяновская «Волга». До даты игры остаётся чуть больше одной недели.

«Зенит» с 42 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сепахан
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