Прудников: «Черчесов может работать в европейском топ-клубе»

Бывший форвард московского «Спартака» Александр Прудников оценил шансы Станислава Черчесова поработать в европейском топ-клубе.

«Смог бы Черчесов работать в топ‑клубе в Европе? Так как он работал в Европе, всё возможно. Пусть он и не в грандовых командах работал и не в суперкрутых чемпионатах, но всё равно занимал первые места. Поэтому, почему бы и нет?», - рассказал Прудников «Матч-ТВ».

Напомним, в разгаре – Лига Европы. Однако «Ференцварош» Черчесова начнёт путь в плей-офф лишь со стадии 1/8 финала турнира – венгерский клуб выиграл группу на групповом этапе ЛЕ.