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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олег Иванов: «С командами РПЛ «Рубину» легче играть»

16 Февраля 2023 • 21:18 Комментировать

Хавбек казанского «Рубина» Олег Иванов прокомментировал результат товарищеского матча казанцев против «Ахмата». Контрольная встреча завершилась равенством на табло – 1:1.

«С командами РПЛ нам легче играть, в матчах с ними на поле больше обдуманных действий, ты предполагаешь, что будет делать соперник. А в Первой лиге зачастую играют больше на физических качествах, в Премьер-Лиге больше играют за счет головы», - цитирует Иванова пресс-служба «Рубина».

Напомним, что в этом сезоне «Рубин» будет бороться за возвращение в РПЛ, из которой многолетний участник элитного дивизиона вылетел в прошлом сезоне. Пока что казанцы идут на третьем месте в Первой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Иванов Ахмат
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