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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка может выпустить против «Ахмата» 18-летнего дебютанта

16 Февраля 2023 • 21:09 Комментировать

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка дал видеоинтервью клубной пресс-службе после матча с «Пари НН» (2:1).

- Очень рад, что ребята сыграли 90 минут, хорошо отработали свою игру. Во втором тайме было много ошибок, каждый хотел играть индивидуально, можно сказать, что в середине поля было много потерь легких мячей. Понятно, что «Пари НН» умеет, обладает быстрыми игроками, которые способны быстро переходить в атаку. Они это показали во втором тайме, имели много возможностей сравнять счет. Потом еще был пенальти в наши ворота. К счастью для нас, они не забили. Можно сказать, что первый тайм получился в два раза лучше второго. Но с другой стороны, надо оценить физическую работу, которую ребята проделали сейчас, в эти 90 минут, меня это очень порадовало. Вы видели, что была красная карточка. Можно было  сделать замену, но я не хотел, потому что так может быть и в сезоне, что придется играть в меньшинстве. Надо учиться уже играть вдевятером. Это тоже нам может помочь в сезоне.

- Как оцените игру молодого Данила Капустянского? Он забивает свой второй мяч здесь. Я так понимаю, что он не должен был выходить в старте. Просто Флорентин получил некое повреждение?

- Да, вы правы. Там Флорентин вчера почувствовал боль, я не рисковал, и Данил попал в состав. Он должен был провести 15-20 минут, как выходил в прошлой игре. Но я не побоялся дать его сразу в состав. Понятно, что легче выпустить Джимми Марина или другого игрока, но Данил показывает хороший уровень, не стесняется на поле, играет, работает. Посмотрим, может быть, если мне не будут нравиться нападающие, он может в Грозном попасть в состав. Почему бы и нет?

- Готов 18-летний парень, который воспитанник академии, не нюхавший пороха в РПЛ, к Премьер-лиге?

- Понятно, что такой молодой игрок, ему нужно набираться опыта. Очень хорошо, что он может сейчас с нами работать два месяца, это ему большая премия. Я думаю, что он достаточно умный с хорошим вниманием. Он работает у меня, познает тактические вещи. Он молодой, имеет желание проявить себя и не боится, не стесняется играть один в один, несмотря на то, что молодой. Он рискует, играет. Мне очень нравится, может быть, в этом году увидим этого молодого игрока в составе «Оренбурга».

Ближайший матч РПЛ команда Марцела Лички проведет против «Ахмата» 4 марта. Полузащитник Данил Капустянский в текущем сезоне провел 18 матчей в МФЛ и забил один гол (с пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Данил Капустянский
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