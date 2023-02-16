Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Спарринг с Ираном будет хорошей проверкой»

16 Февраля 2023 • 21:00 Комментировать
Сепахан
...
Зенит
1 1.35 X 5.00 2 6.80
Через 17 ч. 45 мин.

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат оценил сборную Ирана как соперника для команды России в товарищеском матче. Игра должна состояться 22-23 марта.

«Это супер. Очень рад такому решению, если матч в итоге состоится. Международный матч, учитывая, что играем с участником прошедшего чемпионата мира, — это хорошая проверка. Думаю, ребята будут играть на максимум», - рассказал Гранат «Чемпионату».

Напомним, что сборная России соскучилась по топовым соперникам – последний такой был у россиян в 2021 году в лице сборной Хорватии. Команду Ирана можно назвать такой хотя бы потому, что этот азиатский коллектив участвовал на чемпионате мира в Катаре и отметился на турнире победой и чуть не прошёл в 1/8 финала, уступив в решающем матче с минимальным счётом сборной США.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана Владимир Гранат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕПАХАН ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
21:12 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Пари НН» Майга: «Опыт Глушакова уже помогает команде»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Личка может выпустить против «Ахмата» 18-летнего дебютанта
21:00 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Спарринг с Ираном будет хорошей проверкой»
20:54 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» пошутили о намерении подписать Месси
20:43 · Россия. Премьер-лига
Игроки и тренеры ЦСКА отправили гуманитарную помощь жителям Турции
20:35 · Россия. Премьер-лига
Чалов заявил, что ЦСКА не хватает жёсткого лидера на поле
20:12 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «В Иране достаточно хороший футбол»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер Уткина: «Даниил готов к переезду в Европу»
19:57 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» не оставили шансов «Торпедо» в контрольном матче
19:37 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» и «Ахмат» не выявили сильнейшего
19:37 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА хотели забрать из Турции в Москву кота и сделать его талисманом клуба
19:29 · Россия. Премьер-лига
Мостовой ответил на вопрос о необходимости усиления состава «Спартака»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Орлов поделился мнением о Жиркове
19:05 · Россия. Первая лига
«Рубин» может возродить вторую команду
18:58 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» и Тимур Сулейманов договорились о новом контракте
Все новости
Рекомендуем