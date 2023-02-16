Гранат: «Спарринг с Ираном будет хорошей проверкой»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат оценил сборную Ирана как соперника для команды России в товарищеском матче. Игра должна состояться 22-23 марта.

«Это супер. Очень рад такому решению, если матч в итоге состоится. Международный матч, учитывая, что играем с участником прошедшего чемпионата мира, — это хорошая проверка. Думаю, ребята будут играть на максимум», - рассказал Гранат «Чемпионату».

Напомним, что сборная России соскучилась по топовым соперникам – последний такой был у россиян в 2021 году в лице сборной Хорватии. Команду Ирана можно назвать такой хотя бы потому, что этот азиатский коллектив участвовал на чемпионате мира в Катаре и отметился на турнире победой и чуть не прошёл в 1/8 финала, уступив в решающем матче с минимальным счётом сборной США.