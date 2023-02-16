В «Оренбурге» пошутили о намерении подписать Месси

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев дал комментарий на тему трансферной политики клуба. Этой зимой седьмая команда Премьер-лиги усилила свой состав аргентинским защитником Матиасом Пересом, но готова найти место также его звездному соотечественнику, Лионелю Месси. Об этом, шутя, заявил Андреев в интервью «Матч ТВ».

- Вдруг там в «ПСЖ» (у Месси) отношения испортились, то мы готовы (смеется), - заявил функционер.

«Оренбург» не будет менять состав в оставшиеся дни трансферного окна. Также в клубе не рассматривают кандидатуры свободных агентов. Премьер-лига для оренбуржцев возобновится 4 марта выездным матчем против «Ахмата».