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Игроки и тренеры ЦСКА отправили гуманитарную помощь жителям Турции

16 Февраля 2023 • 20:43 Комментировать

Тысячи турецких семей пострадали от разрушительных землетрясений и нуждаются в помощи. ЦСКА, который проводит сбор в турецком Белеке, не остался в стороне и помог местным жителям, отправив гуманитарную помощь пострадавшим.

Деньги собрали игроки, тренеры, а также другие сотрудники клуба, сообщает клубная пресс-служба в сети «Телеграм». На них были закуплены как продукты, так и предметы первой необходимости.

ЦСКА проводит в Турции 26-й день и благодарен местным жителям за гостеприимство. Напомним, что ранее «армейцы» традиционно готовились к возобновлению сезона в испанском Кампоаморе.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
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