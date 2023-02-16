Игроки и тренеры ЦСКА отправили гуманитарную помощь жителям Турции

Тысячи турецких семей пострадали от разрушительных землетрясений и нуждаются в помощи. ЦСКА, который проводит сбор в турецком Белеке, не остался в стороне и помог местным жителям, отправив гуманитарную помощь пострадавшим.

Деньги собрали игроки, тренеры, а также другие сотрудники клуба, сообщает клубная пресс-служба в сети «Телеграм». На них были закуплены как продукты, так и предметы первой необходимости.

ЦСКА проводит в Турции 26-й день и благодарен местным жителям за гостеприимство. Напомним, что ранее «армейцы» традиционно готовились к возобновлению сезона в испанском Кампоаморе.