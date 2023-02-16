Тарханов: «В Иране достаточно хороший футбол»

Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал сегодняшнюю новость о том, что сборная России сыграет со сборной Ирана контрольный матч. Игра ориентировочно состоится 22-23 марта в Иране.

«В Иране достаточно хороший футбол, полагаю, что приличная игра нас ожидает. Ранее и Курбан Бердыев утверждал, что чемпионат там на хорошем уровне, так что нас ждёт нормальная товарищеская игра», - цитирует Тарханова «Матч-ТВ».

Кстати, уже завтра петербургский «Зенит» сыграет с иранским клубом «Сепахан», время начала встречи – 15:00 по московскому времени, место встречи – город Исфахан.