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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «В Иране достаточно хороший футбол»

16 Февраля 2023 • 20:12 Комментировать

Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал сегодняшнюю новость о том, что сборная России сыграет со сборной Ирана контрольный матч. Игра ориентировочно состоится 22-23 марта в Иране.

«В Иране достаточно хороший футбол, полагаю, что приличная игра нас ожидает. Ранее и Курбан Бердыев утверждал, что чемпионат там на хорошем уровне, так что нас ждёт нормальная товарищеская игра», - цитирует Тарханова «Матч-ТВ».

Кстати, уже завтра петербургский «Зенит» сыграет с иранским клубом «Сепахан», время начала встречи – 15:00 по московскому времени, место встречи – город Исфахан.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тарханов Сборная Ирана
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