«Рубин» и «Ахмат» не выявили сильнейшего

В четверг в рамках подготовки ко второй части сезона товарищеский матч проводили «Рубин» и «Ахмат». Команды разошлись миром, организовав по одному голу. В первом тайме грозненцев вперёд вывел Антон Швец, а после перерыва автоголом отметился Владислав Карапузов.

«Рубин» в настоящий момент выступает в Первой лиге. Там после первой части сезона казанская команда занимает третье место. Что касается «Ахмата», то грозненцы на текущий момент располагаются на шестой строчке в таблице Премьер-лиги.

Футбольный сезон в России возобновится уже на следующей неделе с кубковых матчей.