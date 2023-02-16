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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» и «Ахмат» не выявили сильнейшего

16 Февраля 2023 • 19:37 Комментировать
Рубин
1:1
Ахмат
окончен

В четверг в рамках подготовки ко второй части сезона товарищеский матч проводили «Рубин» и «Ахмат». Команды разошлись миром, организовав по одному голу. В первом тайме грозненцев вперёд вывел Антон Швец, а после перерыва автоголом отметился Владислав Карапузов.

«Рубин» в настоящий момент выступает в Первой лиге. Там после первой части сезона казанская команда занимает третье место. Что касается «Ахмата», то грозненцы на текущий момент располагаются на шестой строчке в таблице Премьер-лиги.

Футбольный сезон в России возобновится уже на следующей неделе с кубковых матчей.

Протокол игры  
  16'Швец Антон (0:1)
  Сегодня.
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Евро-Футбол.Ру,
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