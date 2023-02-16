В ЦСКА хотели забрать из Турции в Москву кота и сделать его талисманом клуба

В московском ЦСКА хотели забрать с собой домой из Турции не только готовую к продолжению сезона команду, но и кота. Дело в том, что животное регулярно приходило на базу команды на сборах в этой южной стране и стало любимцем коллектива – на руках его успел подержать даже главный тренер команды Владимир Федотов.

«Армейцы», напомним, готовились к возобновлению сезона в турецком Белеке. Рыжий кот появлялся в аккурат перед началом утренних и вечерних тренировок и не пропустил ни одного занятия.

К сожалению, взять кота домой клубу не удалось. Как пишет «Матч-ТВ», животному из-за плотного графика не успели оформить необходимые документы и прививки для перелёта в Россию.