Мостовой ответил на вопрос о необходимости усиления состава «Спартака»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением по поводу потенциальной необходимости усиления состава для московского «Спартака».

«На данный момент вряд ли кто-то мог бы пригодиться «Спартаку». Команда идёт на втором месте. Это как сказать: «Кто бы мог пригодиться «Зениту»? Одно и то же. Промес сейчас не играет из-за того, что он не может попасть на сборы. «Спартак» играет на турнире, так ещё человек десять в запасе сидит. Зачем им кто-то сейчас нужен?», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Экс-футболист отметил, что глубины состава московской команды вполне достаточно для выступления на внутренней арене.

На данный момент «красно-белые» с 36 очками занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

На первом месте расположился петербургский «Зенит», занеся в свой актив 42 балла после 17 туров.