Орлов поделился мнением о Жиркове

Известный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов высказался о Юрии Жиркове. Последний недавно объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Орлов назвал Жиркова профессионалом до мозга костей. Комментатор отметил, что этот футболист всегда находился в отличной физической форме и никогда не имел лишнего веса.

«Жирков - выдающийся игрок. Сам факт, что он был в «Челси», уже о многом говорит. Плюс посмотрите, сколько лет он был в сборной. И всегда на уровне. Жирков - лучший левый крайний защитник российского периода», - высказался Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По ходу своей футбольной карьеры Юрий Жирков поиграл за ЦСКА, «Зенит», «Динамо», «Анжи», «Челси», тамбовский «Спартак» и «Химки».

Юрий Жирков провёл 105 матчей за сборную России. В них футболист забил два гола.