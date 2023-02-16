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«Зенит» может купить Баринова при одном условии слухи

16 Февраля 2023 • 18:43 Комментировать

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов находится на радаре «Зенита». Питерский клуб может рассмотреть возможность покупки Баринова в том случае, если Далер Кузяев не продлит контракт (действующий истекает в конце сезона). Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Ранее появлялась информация о том, что Далер Кузяев по завершению сезона предпочитает перебраться в европейский клуб.

Дмитрий Баринов является воспитанником и капитаном «Локомотива». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего полузащитника в 9 миллионов евро.

Напомним, что зимой интерес к Дмитрию Баринову проявлял «Бешикташ».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Баринов трансферы футбола - лето 2023
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