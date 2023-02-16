Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов находится на радаре «Зенита». Питерский клуб может рассмотреть возможность покупки Баринова в том случае, если Далер Кузяев не продлит контракт (действующий истекает в конце сезона). Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Ранее появлялась информация о том, что Далер Кузяев по завершению сезона предпочитает перебраться в европейский клуб.

Дмитрий Баринов является воспитанником и капитаном «Локомотива». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего полузащитника в 9 миллионов евро.

Напомним, что зимой интерес к Дмитрию Баринову проявлял «Бешикташ».