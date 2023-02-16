Чалов считает, что сборная Бразилии заслужила победу над Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2022

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов считает, что сборная Бразилии заслужила победу над командой Хорватии на мировом первенстве в Катаре.

Бразильцы и хорваты встретились в четвертьфинале турнира. Южноамериканская команда потерпела поражение (1:1, 2:4 по пенальти).

«Болел ли я за Бразилию на ЧМ? В какой-то момент стал болеть, да. Игрой влюбили в себя. Должны были проходить хорватов, это было бы честно. И очень хотелось посмотреть их с Аргентиной», — признался Чалов, слова которого передаёт Sport24.

Напомним, что по итогам турнира хорватская команда победила национальную сборную Марокко в матче за третье место (2:1), завоевав бронзовые медали мундиаля.