Орлов — о футбольной школе Мамаева и Смолова в Дубае: «Бизнес-проект, рассчитанный на богатых родителей»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением насчёт детской футбольной школы в Дубае, которую недавно открыли нападающий московского «Динамо» Федор Смолов и экс-игрок сборной России Павел Мамаев.

«Это какая-то экзотика. Для чего это делается? Для того, чтобы богатые русские родители отправляли туда детей? Идея мне непонятна. Она связана не со спортивными делами. Это бизнес-проект, рассчитанный на богатых родителей», — передаёт речь Орлова Sport24.

Эксперт также отметил, что по его мнению чаще всего хорошие игроки получаются из так называемых хулиганов, а не из детей, родившихся в богатых семьях. После чего Геннадий привёл в пример Андрея Аршавина и Артёма Дзюбу.