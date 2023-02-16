Агент Ренана ответил на вопрос о приезде игрока в «Зенит»

В зимнее трансферное окно «Зенит» подписал бразильского защитника Роберта Ренана. 19-летний футболист ещё не прибыл в расположение питерцев, поскольку он выступал за Бразилию на молодёжном чемпионате Южной Америки. Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с Робертом Ренаном, ответил на вопрос насчёт приезда футболиста в ряды «сине-бело-голубых».

«Скорее всего, Роберт действительно прилетит в Россию на выходных. Но точно пока неизвестно», - высказался Гарсия, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Отметим, что в четверг «Зенит» отправился в Иран на товарищеский матч против «Сепахана».

Ранее «Евро-Футбол» рассказывал о том, что за Робертом Ренаном следят «Реал» и клубы из Италии.