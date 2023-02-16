Кураньи рассказал, почему у Смолова возникли проблемы в начале карьеры

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи ответил на вопрос, почему у форварда «бело-голубых» Фёдора Смолова был неудачный старт карьеры.

«Думаю, все дело в психологии. У него были качества, чтобы стать отличным футболистом. Из‑за этого ему могло показаться, что все будет складываться очень легко, но уже в середине карьеры он многое переосмыслил и начал прогрессировать», — приводит слова Кураньи «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 33-летний Смолов принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и записал в свой актив пять результативных передач. Трудовой договор нападающего с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.