«Зенит» отправился в Иран

Перед возобновлением сезона «Зенит» проведёт товарищеский матч против «Сепахана». Команда Сергея Семака уже отправилась в Иран, о чём сообщает пресс-служба клуба. «Сине-бело-голубые» опубликовали список игроков, которые поехали на игру. Он выглядит так:

Кержаков, Одоевский, Васютин – Караваев, Адамов, Чистяков, Родригао, Алип, Сантос, Круговой, Кирш – Барриос, Вендел, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мантуан, Бакаев, Малком, Клаудиньо, Сутормин, Козлов – Сергеев, Кассьерра.

Отметим, что первый официальный матч в 2023 году «Зенит» проведёт 25 февраля. Команда Сергея Семака будет играть против «Волги» из Ульяновска в рамках Фонбет Кубка России.