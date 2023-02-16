Семшов ответил на вопрос о возможном вызове Дзюбы в сборную России

Бывший игрок московского «Динамо» Игорь Семшов не отрицает вероятность вызова нападающего Артёма Дзюбы в сборную России на товарищеский матч с Ираном.

«Вызовет ли Карпин Дзюбу в сборную? Нужно смотреть, насколько Артём сможет принести пользу национальной команде, насколько он хочет играть в команде. У Дзюбы есть серьёзный опыт, плюс он очень много играл за сборную. Нужно смотреть, насколько он сможет помочь», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Также Игорь добавил, что скорее всего 34-летний форвард думает лишь о том, чтобы своей игрой принести пользу «Локомотиву» и национальной команде, не обращая внимания на различные рекорды.

Товарищеский поединок между Россией и Ираном будет сыгран 22 или 23 марта в Тегеране на стадионе «Азади».