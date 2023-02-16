Чалов считает, что Дивеев может играть в топ-5 клубах Серии А

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил вопрос о своём одноклубнике. У футболиста спросили, мог ли бы защитник Игорь Дивеев потянуть уровень чемпионата Италии.

«Конечно. Дивеев мог бы играть и в топ-5 командах в своей лучшей форме. Когда он осенью вылетал [из-за травмы], это была реально большая потеря», - сказал Чалов в ходе интервью для sport24.

Стоит сказать, что ранее слухи связывали Игоря Дивеева с клубами из Италии.

Игорю Дивееву сейчас 23 года. За ЦСКА он выступает уже четыре года после перехода из «Уфы». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают защитника в 6 миллионов евро.