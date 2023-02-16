Мамаев – об открытии академии в Дубае: «Не понимаю, в чём упрёк»

Павел Мамаев принял решение об открытии футбольной академии в Дубае. Футбольные фанаты стали предъявлять претензии экс-футболисту ЦСКА. Кто-то считает, что Мамаев поступает непатриотично, открывая академию за пределами России. Павел дал комментарий на этот счёт.

«Я считаю, что я имею право принимать решение о том, где лучше для меня и моей семьи на данный момент. Мы спонтанно приехали в Дубай, и у нас появилась такая идея. Но я не понимаю, в чём упрек», - слова Мамаева приводит телеграм-канал K/On/Off со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что недавно Павел Мамаев объявил о завершении футбольной карьеры. Полузащитник находился без клуба с лета после ухода из подмосковных «Химок».