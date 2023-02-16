У Чалова спросили, реально ли угнаться за «Зенитом»

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Лидируют питерцы в Премьер-лиге и сейчас, опережая второй «Спартак» после семнадцати сыгранных туров на шесть зачётных баллов.

Между тем, нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил вопрос о «Зените». Вопрос звучал так: «За «Зенитом» вообще реально угнаться, или разрыв в возможностях слишком очевиден?»

«Разница в ресурсах всем видна», - ответил Чалов в ходе интервью для sport24.

На текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. От «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на 13 очков.