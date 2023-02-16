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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев – о победе «Спартака» в зимнем турнире: «Эти кубки вообще ничего не значат»

16 Февраля 2023 • 15:36 Комментировать

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу победы команды на зимнем турнире Российской премьер-лиги, который проходил в ОАЭ.  

Напомним, что «Спартак» занял первое место (8 очков), опередив «Краснодар» (6), «Сочи» (3) и «Ростов» (1).

У Соболева спросили, в чём заключается важность этой победы «Спартака».

«Ни в чём. Это товарищеские матчи. Игрой здесь довольны, но главное - это чемпионат. Мы уже эти кубки выигрывали, которые никому не нужны, а потом в чемпионате не очень всё было. Эти кубки вообще ничего не значат», - сказал Соболев, чьи слова приводит «Матч ТВ».

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть зачётных баллов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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