Соболев – о победе «Спартака» в зимнем турнире: «Эти кубки вообще ничего не значат»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу победы команды на зимнем турнире Российской премьер-лиги, который проходил в ОАЭ.

Напомним, что «Спартак» занял первое место (8 очков), опередив «Краснодар» (6), «Сочи» (3) и «Ростов» (1).

У Соболева спросили, в чём заключается важность этой победы «Спартака».

«Ни в чём. Это товарищеские матчи. Игрой здесь довольны, но главное - это чемпионат. Мы уже эти кубки выигрывали, которые никому не нужны, а потом в чемпионате не очень всё было. Эти кубки вообще ничего не значат», - сказал Соболев, чьи слова приводит «Матч ТВ».

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть зачётных баллов.