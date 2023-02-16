Чалов: «Мне как нападающему в чемпионате Швейцарии было гораздо интереснее»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился своими наблюдениями по опыту выступлений в чемпионате Швейцарии. Как известно, вторую часть прошлого сезона Чалов провёл в аренде в «Базеле».

«Там другая специфика футбола. Он более открытый, меньше тактических моментов, а переходных фаз – много», - высказался Чалов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

При этом Фёдор Чалов отметил, что в чемпионате России футболисты в индивидуальном не слабее, чем в чемпионате Швейцарии. В то же время форварду было интереснее выступать в швейцарской лиге.

«Мне как нападающему там было гораздо интереснее: больше возможностей забить, показать себя», - отметил форвард ЦСКА.

В семнадцати матчах текущего чемпионата России Фёдор Чалов записал на свой счёт 10 голов. Сейчас ЦСКА занимает пятое место в таблице Премьер-лиги.