Чалов сравнил уровень ЦСКА и Базеля

Нападающий Фёдор Чалов сравнил уровень ЦСКА с уровнем «Базеля».

Стоит напомнить, что в «Базеле» Фёдор Чалов выступал на правах аренды во второй части сезона 2021/2022. Тогда в 16 матчах за швейцарский клуб россиянин забил четыре гола и отдал два результативных паса на партнёров.

«Считаю, ЦСКА выше уровнем, чем «Базель» - правда. Но там на каждую игру приходит по пять скаутов из ведущих лиг. Там же всё близко: Франция, Италия, Германия. А в России - что-то родное», - высказался Чалов в ходе интервью для sport24.

Добавим, что в чемпионате России сезона 2022/2023 Фёдор Чалов забил 10 голов. ЦСКА сейчас занимает пятое место в турнирной таблице.