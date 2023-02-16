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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов сравнил уровень ЦСКА и Базеля

16 Февраля 2023 • 14:56 Комментировать

Нападающий Фёдор Чалов сравнил уровень ЦСКА с уровнем «Базеля».

Стоит напомнить, что в «Базеле» Фёдор Чалов выступал на правах аренды во второй части сезона 2021/2022. Тогда в 16 матчах за швейцарский клуб россиянин забил четыре гола и отдал два результативных паса на партнёров.

«Считаю, ЦСКА выше уровнем, чем «Базель» - правда. Но там на каждую игру приходит по пять скаутов из ведущих лиг. Там же всё близко: Франция, Италия, Германия. А в России - что-то родное», - высказался Чалов в ходе интервью для sport24.

Добавим, что в чемпионате России сезона 2022/2023 Фёдор Чалов забил 10 голов. ЦСКА сейчас занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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