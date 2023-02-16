«Локомотив» уже заплатил «Крыльям Советов» 400 млн рублей за трансферы Пиняева и Глушенкова

«Локомотив» рассчитался с «Крыльями Советов» за зимние трансферы Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Как стало известно «РБ Спорт», московский клуб ещё в январе заплатил самарцам 400 миллионов рублей за двух футболистов. Ранее в прессе проскакивала информация о том, что «железнодорожники» будут платить «крылышкам» в рассрочку.

«Локомотив» достаточно активно проводит зимнюю трансферную кампанию. Команда провалила первую часть сезона и сейчас занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, то есть находится в зоне «стыков».

Ближайший официальный матч «Локомотив» проведёт 22 февраля – против «Спартака» в Фонбет Кубке России.