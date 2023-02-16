Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о подготовке «железнодорожников» к сезону и перспективах Артёма Дзюбы сыграть в кубковой встрече со «Спартаком».

- В последнем товарищеском матче «Локомотив» выиграл 5:0 у «Фурсан Испании». Какие выводы можно сделать исходя из такого счета?

- Соперник был не очень серьезный. «Зенит» тоже не так давно победил 8:0. Обычно в конце сборов играют с такими командами, чтобы почувствовать игру, забить побольше мячей. Поэтому специально подбирают слабых соперников, чтобы войти в сезон с хорошим настроением.

- Дзюба не забил в двух матчах. Не стоит из-за этого напрягаться?

- Это ни о чем не говорит. Просто он набирает форму. Ему нужно время. Хорошо, что его сразу используют, потому что через игры он быстрее наберет кондиции.

- Если его выпускают, можно ли сделать вывод, что готовят к кубковому матчу со «Спартаком»?

- Возможно. А может быть, Галактионов не делает ставку на Кубок России, и ему важно в двух матчах со «Спартаком» просто обкатать новый состав, чтобы к первым встречам чемпионата ребята были в оптимальной готовности.

- Игнатьев, который заменил Дзюбу во вчерашнем контрольном матче с «Фурсан Испании», забил два мяча. Конкуренция с Артёмом подстегивает?

- Конкуренция будет в любом случае. Не уверен, что Дзюба будет играть с первых минут. На поле выйдут те, кто будет лучше готов на данный момент. Сейчас есть возможность менять футболистов, давать играть им по тайму. А когда пойдут официальные матчи, то придется рассчитывать на тех ребят, кто сможет отыграть все девяносто минут, потому что замены ограничены.

- Дзюбу ставят на первые таймы. Значит, на него надеются?

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- Конечно, на него рассчитывают, если с ним рядом партнеры из основного состава. По уровню значимости игрока, думаю, клуб хочет, чтобы он играл, а не сидел на скамейке.

- У Дзюбы больше шансов появиться в стартовом составе на кубковую встречу, чем у Промеса, который не проводил сборы со «Спартаком»?

- Думаю, Артём не выйдет в основном составе на кубковый матч, а по поводу Промеса не знаю. Он тоже не готов. Мбаппе же не поставили на 90 минут. Хотя это игрок высочайшего уровня. А он вышел только на двадцать минут второго тайма. Поэтому я не думаю, что Абаскаль будет рисковать. Понятно, что ни Дзюбы, ни Промеса не хватит на всю игру. Да и поберечь надо своих лидеров.

- Но у «Спартака» из-за дисквалификации не смогут сыграть в атаке Николссон и Соболев.

- Впереди может выйти Бальде. Мелёшин вряд ли будет играть. Понятно, что у «Спартака» есть потери, но судя по тому, как прошел «Зимний кубок РПЛ», я не вижу больших проблем у «красно-белых».

- Если Дзюба забьет «Спартаку», он сразу станет любимцем локомотивских болельщиков?

- Понятно, что все идет через игру. Но ведь можно забить, и уступить 1:5. Тогда такой гол вряд ли поможет Артёму. А вот если это будет что-то решающее, конечно, Дзюба станет любимцем. Во всяком случае, точно болельщики будут относиться к нему теплее.

- Вообще, сколько голов ждете от Дзюбы за «Локомотив»?

- Если он будет играть, то мячей пять точно забьет. Это будет хорошим показателем для него. Меньше он не должен забить.

Елена Григорьевская