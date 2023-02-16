Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Пока Дзюба не забивает, но это не должно напрягать» эксклюзив

16 Февраля 2023 • 14:30 Комментировать (1)

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о подготовке «железнодорожников» к сезону и перспективах Артёма Дзюбы сыграть в кубковой встрече со «Спартаком».

- В последнем товарищеском матче «Локомотив» выиграл 5:0 у «Фурсан Испании». Какие выводы можно сделать исходя из такого счета?

- Соперник был не очень серьезный. «Зенит» тоже не так давно победил 8:0. Обычно в конце сборов играют с такими командами, чтобы почувствовать игру, забить побольше мячей. Поэтому специально подбирают слабых соперников, чтобы войти в сезон с хорошим настроением.

- Дзюба не забил в двух матчах. Не стоит из-за этого напрягаться?

- Это ни о чем не говорит. Просто он набирает форму. Ему нужно время. Хорошо, что его сразу используют, потому что через игры он быстрее наберет кондиции.

- Если его выпускают, можно ли сделать вывод, что готовят к кубковому матчу со «Спартаком»?

- Возможно. А может быть, Галактионов не делает ставку на Кубок России, и ему важно в двух матчах со «Спартаком» просто обкатать новый состав, чтобы к первым встречам чемпионата ребята были в оптимальной готовности.

- Игнатьев, который заменил Дзюбу во вчерашнем контрольном матче с «Фурсан Испании», забил два мяча. Конкуренция с Артёмом подстегивает?

- Конкуренция будет в любом случае. Не уверен, что Дзюба будет играть с первых минут. На поле выйдут те, кто будет лучше готов на данный момент. Сейчас есть возможность менять футболистов, давать играть им по тайму. А когда пойдут официальные матчи, то придется рассчитывать на тех ребят, кто сможет отыграть все девяносто минут, потому что замены ограничены.

- Дзюбу ставят на первые таймы. Значит, на него надеются?

Реклама


- Конечно, на него рассчитывают, если с ним рядом партнеры из основного состава. По уровню значимости игрока, думаю, клуб хочет, чтобы он играл, а не сидел на скамейке.

- У Дзюбы больше шансов появиться в стартовом составе на кубковую встречу, чем у Промеса, который не проводил сборы со «Спартаком»?

- Думаю, Артём не выйдет в основном составе на кубковый матч, а по поводу Промеса не знаю. Он тоже не готов. Мбаппе же не поставили на 90 минут. Хотя это игрок высочайшего уровня. А он вышел только на двадцать минут второго тайма. Поэтому я не думаю, что Абаскаль будет рисковать. Понятно, что ни Дзюбы, ни Промеса не хватит на всю игру. Да и поберечь надо своих лидеров.

- Но у «Спартака» из-за дисквалификации не смогут сыграть в атаке Николссон и Соболев.

- Впереди может выйти Бальде. Мелёшин вряд ли будет играть. Понятно, что у «Спартака» есть потери, но судя по тому, как прошел «Зимний кубок РПЛ», я не вижу больших проблем у «красно-белых».

- Если Дзюба забьет «Спартаку», он сразу станет любимцем локомотивских болельщиков?

- Понятно, что все идет через игру. Но ведь можно забить, и уступить 1:5. Тогда такой гол вряд ли поможет Артёму. А вот если это будет что-то решающее, конечно, Дзюба станет любимцем. Во всяком случае, точно болельщики будут относиться к нему теплее.

- Вообще, сколько голов ждете от Дзюбы за «Локомотив»?

- Если он будет играть, то мячей пять точно забьет. Это будет хорошим показателем для него. Меньше он не должен забить.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Дмитрий Сенников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
160si
16 Февраля 2023 в 15:00
Пpогнозы на футбол b e t s - i n f o . r u
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
14:56 · Россия. Премьер-лига
Чалов сравнил уровень ЦСКА и Базеля
14:53 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Захарян достоин большей команды, чем «Галатасарай»
14:52 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» уже заплатил «Крыльям Советов» 400 млн рублей за трансферы Пиняева и Глушенкова
14:40 · Россия. Премьер-лига
Лебеденко: «Многим поступился бы ради того, чтобы попробовать себя в Европе, но поздно»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Салихова рассказала, что «Зенит» заносил арбитру Матюнину футболку 1
14:22 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Влашич — реально другой уровень»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Олусегуна: «Летом мы положим на стол «Краснодара» много предложений»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — об отказе Захаряна «Галатасараю»: «Глупое решение! Арсену нужно было бежать туда»
13:48 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил трансфере нападающего из Европы официально
13:42 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Карраскаль делает разницу»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Дзюба способен реанимировать свою карьеру в «Локомотиве»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Чалов рассказал о своей цели уехать в Европу
12:35 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, чего ждёт от матча «Зенита» против «Сепахана»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Гайич заявил, когда выйдет на пик своей формы
12:23 · Россия. Премьер-лига
Магкеев — о сборах «Локомотива» с Галактионовым: «Я как будто вернулся во времена Палыча»
Все новости
Рекомендуем