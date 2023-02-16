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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова рассказала, что «Зенит» заносил арбитру Матюнину футболку

16 Февраля 2023 • 14:27 Комментировать (1)

Российский арбитр Алексей Матюнин принял решение отозвать иск против издания «РБ Спорт». По этому поводу комментарий об этом рефери дала Зарема Салихова – супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Этот судья мне запомнился тем, что с романтизмом и ностальгией рассказывал, как получил в подарок капитанскую повязку от Кришито в день его прощального матча, и тем, что «Зенит» занес в судейскую футболку Халка после игры. А так вообще можно?» - слова Салиховой приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Стоит напомнить, что Зарема Салихова в последние годы принимала активное участие в управлении «Спартаком». Впрочем, в августе Леонид Федун объявил о передаче всех своих акций клуба компании «Лукойл».

«Спартак» на текущий момент занимает второе место в таблице чемпионата России. От «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Алексей Матюнин Зарема Салихова
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overkill666
16 Февраля 2023 в 14:36
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