Салихова рассказала, что «Зенит» заносил арбитру Матюнину футболку

Российский арбитр Алексей Матюнин принял решение отозвать иск против издания «РБ Спорт». По этому поводу комментарий об этом рефери дала Зарема Салихова – супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Этот судья мне запомнился тем, что с романтизмом и ностальгией рассказывал, как получил в подарок капитанскую повязку от Кришито в день его прощального матча, и тем, что «Зенит» занес в судейскую футболку Халка после игры. А так вообще можно?» - слова Салиховой приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Стоит напомнить, что Зарема Салихова в последние годы принимала активное участие в управлении «Спартаком». Впрочем, в августе Леонид Федун объявил о передаче всех своих акций клуба компании «Лукойл».

«Спартак» на текущий момент занимает второе место в таблице чемпионата России. От «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть очков.