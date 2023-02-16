Российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил новость о товарищеском матче сборной России и Ирана.

«Любая договорённость в интересах национальной сборной без сомнений позитивно мной оценивается. Как оценить работу РФС? Важна роль Российского футбольного союза, но они просто делают свою работу. Конечно, после такого позитивно оцениваю работу организации», — сказал Непомнящий.

16 февраля стало известно о том, что сборная России 22-23 марта сыграет товарищеский матч против Ирана в Тегеране. Ранее национальная команда провела товарищеские игры против Киргизии (2:1), Таджикистана и Узбекистана (0:0).