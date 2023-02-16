Семак рассказал, чего ждёт от матча «Зенита» против «Сепахана»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался насчет предстоящего товарищеского поединка против иранского «Сепахана».

«Нас ждет хороший соперник, сыграем с ним, чтобы посмотреть, кто какую форму набрал, и проанализировать состояние игроков в преддверии первого официального матча. Думаю, матч будет интересным», - приводит слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Контрольный поединок между «Зенитом» и «Сепаханом» состоится в пятницу, 17 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

После 17 туров Российской премьер-лиги подопечные Семака набрали 42 балла и занимают первое место в турнирной таблице.