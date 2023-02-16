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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал, чего ждёт от матча «Зенита» против «Сепахана»

16 Февраля 2023 • 12:35 Комментировать

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался насчет предстоящего товарищеского поединка против иранского «Сепахана».

«Нас ждет хороший соперник, сыграем с ним, чтобы посмотреть, кто какую форму набрал, и проанализировать состояние игроков в преддверии первого официального матча. Думаю, матч будет интересным», - приводит слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Контрольный поединок между «Зенитом» и «Сепаханом» состоится в пятницу, 17 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

После 17 туров Российской премьер-лиги подопечные Семака набрали 42 балла и занимают первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Сепахан
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