Игрок ЦСКА Гайич заявил, когда выйдет на пик своей формы

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал, как чувствует себя после травмы.

«Чувствую себя лучше. Я пропустил некоторое время, но у нас еще есть неделя до возобновления сезона. Этого достаточно, чтобы я вышел на пик своих кондиций», — заявил Гайич на YouTube-канале столичного клуба.

В текущем сезоне 27-летний серб принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков. Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта.