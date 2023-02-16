Магкеев — о сборах «Локомотива» с Галактионовым: «Я как будто вернулся во времена Палыча»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о сборах команды под руководством Михаила Галактионова.

«Первый сбор был просто какой-то сумасшедший (улыбается). Я как будто вернулся во времена Палыча [Юрий Павлович Сёмин]. Сборы отличаются кардинально. Сейчас был упор на «физику», нам этого не хватало, нам ее надо наработать. Этим мы и занимались», — приводит слова Магкеева Sport24.

Футболист отметил, что команда работала над игровыми схемами и проводила матчи под нагрузками, сейчас чувствуется усталость, но к игре со «Спартаком» все будут в оптимальной форме.

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 22 февраля в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России, начало матча запланировано на 20:00 по мск.