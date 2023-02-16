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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: «Захарян сделал правильный выбор, отказавшись от «Галатасарая»

16 Февраля 2023 • 11:34 Комментировать

Экс-вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в стамбульский «Галатасарай».

«Он сделал правильный выбор, отказавшись от «Галатасарая». В таком юном возрасте неправильно ехать в турецкий чемпионат. Арсену нужно дождаться более серьёзных вариантов», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Захарян – воспитанник академии «Динамо». За первую команду «бело-голубых» 19-летний игрок выступает с января 2021 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В текущем сезоне РПЛ Арсен провел 16 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Руслан Нигматуллин Арсен Захарян
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