Каманцев: «Причину того, что российских судей не приглашают обслуживать международные матчи, никто объяснять не будет»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев поделился мнением о том, почему ФИФА и УЕФА перестали приглашать арбитров из России.

По словам Каманцева, истинную причину сложившейся ситуации никто объяснять не будет из-за имеющихся юридических рисков для обеих организаций.

«У судей просто действует контракт с ФИФА, по которому их могут либо вызвать, либо нет. Эмблемы, амуницию и приглашение на онлайн-семинар прислали, но судить не вызвали. Причину этого никто объяснять не будет», — цитирует Каманцева «Чемпионат».

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных соревнованиях. После этого российские судьи так же перестали приглашаться для обслуживания игр национальных сборных и еврокубковых турниров.