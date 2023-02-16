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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новичок «Локомотива» Конти: «Сегодня бан России есть, а завтра его могут отменить»

16 Февраля 2023 • 09:25 Комментировать

Новичок московского «Локомотива» Херман Конти, перешедший в стан «железнодорожников» из лиссабонской «Бенфики», высказался об исключении российских клубов из еврокубков.

«Я в курсе санкций ФИФА и УЕФА. Но, как уже сказал, никто не знает, что случится в дальнейшем. Сегодня бан России есть, а завтра его могут отменить», - передает слова аргентинского футболиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в международных турнирах на уровне национальных сборных и клубов. В связи с этим в конце прошлого года активно обсуждался возможный переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Херман Конти
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