Новичок «Локомотива» Конти: «Сегодня бан России есть, а завтра его могут отменить»

Новичок московского «Локомотива» Херман Конти, перешедший в стан «железнодорожников» из лиссабонской «Бенфики», высказался об исключении российских клубов из еврокубков.

«Я в курсе санкций ФИФА и УЕФА. Но, как уже сказал, никто не знает, что случится в дальнейшем. Сегодня бан России есть, а завтра его могут отменить», - передает слова аргентинского футболиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в международных турнирах на уровне национальных сборных и клубов. В связи с этим в конце прошлого года активно обсуждался возможный переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.