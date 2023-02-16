Бышовец: «Если бы ушли бразильцы, то «Зенит» мог бы упустить чемпионство»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец рассказал, как мог бы отразиться на петербургском «Зените» отъезд бразильских легионеров.

«Если бы ушли бразильцы, то «Зенит» точно столкнулся бы с проблемами и, возможно, упустил чемпионство. С бразильцами они почти наверняка обеспечат себе первое место», - передает слова эксперта издание «Известия».

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 42 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым московский «Спартак» на шесть пунктов.