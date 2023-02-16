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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Промес быстро вольётся в игру «Спартака»

16 Февраля 2023 • 08:52 Комментировать (1)

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался касательно отсутствия нидерландского форварда Куинси Промеса на зимних тренировочных сборах «народной команды».

«Не думаю, что отсутствие Промеса на сборах станет большой проблемой. Все-таки игра у команды уже поставлена. Он быстро вольется в игру, когда команда возобновит сезон», - передает слова Червиченко издание «Известия».

Куинси является лучшим бомбардиром «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. 31-летний нидерландский форвард отметился 14 забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 16 поединках Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Куинси Промес
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Комментарии (1)
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rac531
16 Февраля 2023 в 09:10
ЧЕРВИЧЕНКО
«Я не вижу ему [ПРОМЕСУ] места в команде.
«Этот игрок [ПРОМЕС] не усилил «Спартак».
« так думаю, он [ПРОМЕС] приехал сюда, чтобы спрятаться от голландских правоохранителей.
Я вообще не понимаю, зачем «Спартак» брал его. Даже без этой непростой ситуации игрок не стоит своих денег, не оправдывает зарплату.»
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