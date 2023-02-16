Российский специалист Александр Тарханов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» отметил увеличение воспитанников в российском футболе.

«Мне нравится, что в «Спартаке» много своих ребят играет. Это задача №1, чтобы в команде играло как можно больше воспитанников. «Спартак» с этим справляется, можно сказать, точно так же, как и «Динамо», в ЦСКА появляются молодые футболисты. Это, безусловно, плюс в нашем футболе», — сказал Тарханов.

В текущем сезоне за основную команду «Спартака» дебютировал 18-летний нападающий Павел Мелёшин. Форвард успел отметиться за взрослую команду трижды.

В «Динамо» ещё с прошлого сезона в основном составе играют 19-летний полузащитник Арсен Захарян, 20-летний форвард Константин Тюкавин и 19-летний нападающий Ярослав Гладышев.

ЦСКА в текущем сезоне показал свои молодые таланты. 18-летний Матвей Лукин уже сыграл за основу 18 матчей. У 20-летнего Никиты Ермакова 15 матчей во всех турнирах, и его одногодка нападающий Егор Ушаков сыграл три игры за основной состав.