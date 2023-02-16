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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Мне нравится игра «Спартака» при Абаскале» эксклюзив

16 Февраля 2023 • 11:30 Комментировать

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» признался, что ему нравится игра «красно-белых» при наставнике Гильермо Абаскале.

- Мне нравится игра Абаскаля, он изменил футбол в команде. Они стали играть легко, свободно и легко контролируют мяч. Я бы даже сказал, что «Спартак» сейчас слаженно играет и стал больше похож на команду Романцева и Бескова.

- Повлияла ли победа в Зимнем кубке РПЛ на решение продлить контракт с тренером?

- Наверное, руководители команды по чемпионату определяют. В РПЛ «Спартак» хорошо идёт. Этот турнир они ведь выиграли в товарищеских играх, это ничего не значит, — сказал Тарханов.

13 февраля «Спартак» объявил о продлении контракта с 33-лтеним наставником команды Абаскалем до лета 2025 года. Специалист возглавил московский клуб летом 2022 года. При нём «Спартак» сыграл 17 матчей в чемпионате России, в которых набрал 36 очков, и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Тарханов РПЛ Гильермо Абаскаль
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