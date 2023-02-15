Мелкадзе заявил, почему у него не получилось заиграть в «Спартаке»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о своём периоде карьеры в московском «Спартаке». Напомним, 25-летний нападающий является воспитанником «красно-белых».

«Наверное, отболело. По большому счету, у меня там не получилось. Бывает. У меня Мелкадзе фамилия, а не Мбаппе», — приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».

Футболист перебрался в «Сочи» из «Спартака» в январе 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и записал в свой актив два ассиста.

Трудовой договор Мелкадзе с южанами рассчитан до 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в один миллион евро.