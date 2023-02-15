Мелкадзе: «Бердыев — самый сильный тренер в моей карьере»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о работе с новым главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Бердыев — самый сильный тренер в моей карьере. То, что он мне рассказал за 10 дней, мне это за 20 лет в футболе никто не рассказывал. Что говорил мне Бердыев? В плане тактики — все увидите в сезоне», — приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25-летний игрок принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и записал в свой актив две результативные передачи.

После 17 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков.